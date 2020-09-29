«المسند»: «ينبع» تُسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

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أوضح عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، إن ينبع حلّت في المرتبة الأولى عالمياً في قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المسند: إن درجة الحرارة في ينبع بلغت 46 درجة مئوية، فيما حلّ مشعر عرفات في المرتبة الخامسة بتسجيل درجة حرارة تقدر بنحو 44 مئوية.

وأشار إلى أن سبب ارتفاع درجة الحرارة فيهما يعود إلى حركة الرياح السطحية الشرقية الحارة، علاوة على الرياح العلوية الشاقولية (العمودية) الهابطة.

واستعرض المسند درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة رصد في المملكة، لافتا إلى أن خميس مشيط وأبها وبيشة ونجران تصدرت القائمة بدرجات حرارة: 14.7 مئوية، و16.8 مئوية، و18.2 مئوية، و19 درجة مئوية على التوالي.