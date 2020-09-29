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تعرّف على التطبيقات التي أزالتها «جوجل» لتهديدها أجهزة «أندرويد»

تعرّف على التطبيقات التي أزالتها «جوجل» لتهديدها أجهزة «أندرويد»
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تواصل – وكالات :

أعلنت شركة جوجل أنها أزالت من متجرها الإلكتروني عددا من التطبيقات التي قد تتسبب باختراق الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التطبيقات المذكورة أزيلت بعد أن تلقت جوجل تحذيرا من باحثين في أمن المعلومات تابعين لـ Zscaler.

والخطير في تلك التطبيقات تبعا للباحثين الأمنيين هو أنها أصيبت ببرمجيات خبيثة من نوع ” Joker”، وعند تحميل التطبيق المصاب في الهاتف أو الجهاز الذكي تبدأ البرمجيات الضارة الموجودة فيه بالانتقال إلى باقي التطبيقات في الجهاز.

وكانت جوجل قد أعلنت منذ مدة “أن برمجيات Joker ورغم بساطتها النسبية إلا أنها تعتبر من أخطر البرمجيات وأكثرها استمرارية”، وأوضحت أن خبراءها ومنذ 3 سنوات أزالوا من متجر التطبيقات الإلكتروني التابع لها أكثر من 1700 تطبيق أصيب بهذه البرمجيات.

وتضم قائمة التطبيقات التي أزالتها جوجل من متجرها الإلكتروني:

All Good PDF Scanner
Mint Leaf Message-Your Private Message
Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons
Tangram App Lock
Direct Messenger
Private SMS
One Sentence Translator – Multifunctional Translator
Style Photo Collage
Meticulous Scanner
Desire Translate
Talent Photo Editor – Blur focus
Care Message
Part Message
Paper Doc Scanner
Blue Scanner
Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF
All Good PDF Scanner.

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