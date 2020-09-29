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كيف يعرف الإنسان أنه وُفِّق في صلاة الاستخارة؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو)

كيف يعرف الإنسان أنه وُفِّق في صلاة الاستخارة؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كيف يعرف الإنسان نتيجة صلاة الاستخارة.

وقال الخثلان: إن معرفة نتيجة صلاة الاستخارة تكون بتيسر أحد الأمرين وعدم تيسر الأمر الآخر.

وأشار إلى أن علامة الاستخارة ليست مرتبطة بانشراح الصدر لأحد الأمرين وعدم انشراحه للأمر الآخر.

وأكد الخثلان أن انشراح الصدر وميل النفس يكون بسبب الخلفية الذهنية عن الموضوع.

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