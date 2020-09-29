توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم الثلاثاء: سماء غائمة جزئيًا على ٤ مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس ليوم الثلاثاء في المملكة 12-02-1442 هـ / 2020/09/29 م بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .