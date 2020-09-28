جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن فتح القبول لحملة البكالوريوس

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لكلية الطب في كل من الرياض وجدة لحملة البكالوريوس (المسار الثاني) طلاب وطالبات، وذلكوفق التفاصيل التالية:

مواعيد التقديم:

من يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020م

سيتم إغلاق البوابة يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020 م، الساعة الثامنة صباحاً.

الشروط:

1– أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

2– أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في العلوم أو العلوم الطبية التطبيقية أو الصيدلة من جامعة معترف بها.

3– أن يكون المتقدم حديث التخرج بحيث لا تزيد مدة حصوله على شهادة البكالوريوس عن خمس سنوات و أن لا يزيد عمر المتقدم عن 28 سنة.

4– أن لايقل التقدير في البكالوريوس عن 3.75/5 ، 2.75/4 أو ما يعادلها.

5– اجتياز امتحان القبول بالكلية.

6– اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

7– التفرغ التام والانتظام الكامل للدراسة.

– تفاصيل أكثر عبر الرابط التالي (اضغط هنا).