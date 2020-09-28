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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن فتح القبول لحملة البكالوريوس

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن فتح القبول لحملة البكالوريوس
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لكلية الطب في كل من الرياض وجدة لحملة البكالوريوس (المسار الثاني) طلاب وطالبات، وذلكوفق التفاصيل التالية:

مواعيد التقديم:

  • من يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020م
  • سيتم إغلاق البوابة يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020 م، الساعة الثامنة صباحاً.

الشروط:

1– أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

2– أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في العلوم أو العلوم الطبية التطبيقية أو الصيدلة من جامعة معترف بها.

3– أن يكون المتقدم حديث التخرج بحيث لا تزيد مدة حصوله على شهادة البكالوريوس عن خمس سنوات و أن لا يزيد عمر المتقدم عن 28 سنة.

4– أن لايقل التقدير في البكالوريوس عن 3.75/5 ، 2.75/4 أو ما يعادلها.

5– اجتياز امتحان القبول بالكلية.

6– اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

7– التفرغ التام والانتظام الكامل للدراسة.

– تفاصيل أكثر عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

– بوابة القبول الإلكتروني (اضغط هنا).

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