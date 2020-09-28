الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الشيخ الخثلان يوضح شروط تحقيق ما ورد بحديث «ماء زمزم لما شرب له» (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح شروط تحقيق ما ورد بحديث «ماء زمزم لما شرب له» (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حُكم شرب ماء زمزم، وهل يشمله الفضل حال شُربه خارج مكة.

وقال الشيخ الخثلان، إن ماء زمزم لما شرب له، هذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وصنف الحافظ بن حجر رسالة في شرح هذا الحديث وخلص أولا إلى أنه حديث ثابت بجميع طرقه، ثم ذكر قصصاً لأناس شربوا ماء زمزم لأمور تحققت، ومما ذكر الإمام الشافعي إنه شرب ماء زمزم لإصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ الرمي.

وورد أيضا أن والد “ابن الجزري” العالم المشهور شرب ماء زمزم لأجل أن يولد له ولد عالم فكان له ذلك، وذكر عن أناس شربوا ماء زمزم للشفاء من أمراض مستعصية فشفوا منها.
وأضاف الشيخ الخثلان “ماء زمزم من شربه بيقين لأمر فإنه يتحقق بإذن الله عز وجل، والذي يظهر والله أعلم أنك لو شربت ماء زمزم وأنت لست بمكة فيتحقق ذلك”.

وبين الشيخ الدكتور سعد الخثلان حكم ذلك بقوله: “تأخذ ماء زمزم وتسمي وتنوي أنك تشرب ماء زمزم لتحقيق هذا الأمر، وإن فعلت ذلك بيقين ولست مُجربا فإنه يتحقق ذلك إذا أراد الله ذلك”.

 

مواد ذات صلة

ما حُكم «العقيقة» للمولود المتوفى؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو)

ما حُكم «العقيقة» للمولود المتوفى؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو)

إتلاف مواد غذائية فاسدة وإغلاق منشآت مخالفة بـ«أجياد مكة» (صور)

إتلاف مواد غذائية فاسدة وإغلاق منشآت مخالفة بـ«أجياد مكة» (صور)

ما حكم استخدام نغمة رنين للهاتف؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

ما حكم استخدام نغمة رنين للهاتف؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم الصلاة قبل الأذان (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم الصلاة قبل الأذان (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>