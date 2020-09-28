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مقتل وجرح 7 مدنيين نتيجة سقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي

مقتل وجرح 7 مدنيين نتيجة سقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي
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تواصل – واس:

اسفر سقوط صاروخي كاتيوشا على منزل في منطقة الرضوانية, قرب مطار بغداد الدولي اليوم عن مقتل وجرح 7 مدنيين عراقيين.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي بأن خمسة من سكان المنزل” ثلاثة أطفال وأمرأتان” قتلوا في الحادث , بينما اصيب طفلان اخران بجروح.

ووصفت الجهات المسؤولة عن الحادث بالعصابات الجبانة, مشيرة إلى أن الصاروخين اطلقا من منطقة حي الجهاد بجنوب غربي بغداد .

واوضح البيان ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإيداع القوة الأمنية المسؤولة عن المنطقة، وكل الجهات الأمنية المعنية بالتوقيف، لتقاعسهم عن أداء مهامهم الأمنية، كما أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات, داعيًا جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة للحد من هذه الجرائم التي تروّع المواطنين.

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