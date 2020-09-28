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«ساما»: 178 ألف تمويل سكني جديد للأفراد بنمو 85%

«ساما»: 178 ألف تمويل سكني جديد للأفراد بنمو 85%
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تواصل – واس:

تجاوز إجمالي عدد عقود التمويل السكني الجديدة حتى شهر أغسطس من العام الجاري 2020م جميع ما قُدم من تمويل عقاري من جميع الممولين من مصارف وشركات تمويل خلال العام الماضي 2019م كاملاً.

وارتفع عدد عقود التمويل السكني العقاري الجديدة خلال شهر أغسطس 2020 إلى 22,121 عقدا بقيمة تجاوزت 10.1 مليار ريال، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، محققةً نموا يُقدّر بـ 80% في عدد العقود مقارنة بأغسطس 2019 الذي سجل 12,306عقود، ونمو 94% في التمويل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنحو 5.2 مليار.

وواصلت عقود التمويل السكني الجديدة نموها محققةً ما يتجاوز ما حقق في عام 2019 بأكثر من 178 ألف عقد بنمو 85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، الذي سجّل 96,787 عقداً تمويلياً بقيمة 43.8 مليار ريال، كما نما حجم التمويل إلى أكثر من 82.4 مليارا حتى أغسطس الماضي، بنمو 88% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2019.

وأظهرت نشرة “ساما” أنَّ قرابة 97% من قيمة عقود التمويل العقاري المُقدمة للأفراد في أغسطس 2020 كانت عن طريق البنوك، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة، فيما شكَّلت عقود تمويل الفلل 79% من التمويل بنحو 8 مليارات، و16% للشقق بقيمة 1.6 مليار ريال، وحوالي 5% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 560 مليون.

يُذكر أنَّ إحصائيات “ساما” أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقداً بقيمة 79,128 مليارا، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50,496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليارات، وفي عام 2017 قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21,025 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17,096 مليارا.

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