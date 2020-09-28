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«وزير الزراعة» يكرِّم الباحثين في مركز إنتاج اللقاحات البيطرية لتسجيلهم براءة اختراع عالمية

«وزير الزراعة» يكرِّم الباحثين في مركز إنتاج اللقاحات البيطرية لتسجيلهم براءة اختراع عالمية
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تواصل – واس:

كرَّم  وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية، لتسجيلهم براءة اختراع في المجمع الأمريكي للزرع النسيجي (American Type Culture Collection : ATCC)، وحصول المختبر البيطري المركزي على شهادة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 ، وذلك في سبق علمي عالمي.

وكشف وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، أن الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية، طوروا سلالة جديدة من الخلايا الزرع النسيجي المستمر، تستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات، وقد سميت هذه الخلايا FOH-SA.

وأكد الدكتور البطشان، أن هذه الإنجازات تأتي ضمن مبادرة مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية من العترات المرضية المحلية، ومبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي تساهم في أعمال المكافحة والسيطرة، وحماية الثروة الحيوانية في المملكة، والحد من الخسائر الاقتصادية.

يُذكر أن الوزارة سبق أن أعلنت عن تسجيلها براءة الاختراع في شهر رجب من العام الماضي 1441هـ.

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