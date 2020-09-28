الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالتفاصيل والمميزات..تعرف على أفضل 5 أجهزة لوحية للعمل عن بعد

بالتفاصيل والمميزات..تعرف على أفضل 5 أجهزة لوحية للعمل عن بعد
0

تواصل – وكالات:

أصبح العمل عن بعد أكثر شيوعاً بعد انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وأصبح من الضروري استخدام أجهزة مناسبة للعمل من المنزل مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول أو الأجهزة اللوحية.

فيما يلي مجموعة من الأجهزة اللوحية المناسبة للعمل عن بعد، وفقما أوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”:

لينوفو كروم بوك دويت

 


هذا هو الخيار الأرخص في القائمة، والأكثر إثارة للاهتمام. يأتي الجهاز بشاشة مقاس 10.1 بوصة ذات دقة عالية يمكن أن تصل إلى 400 شمعة مما يجعله سهل الاستخدام في البيئات الخارجية، ولوحة مفاتيح يسهل إرفاقها بالجهاز اللوحي.

يتم تشغيله بواسطة MediaTek P60T الذي يحتوي على ثمانية نوى مقترنة بوحدة معالجة الرسومات المدمجة ARM Mali-G72 MP3. يمكن أن تصل سرعته إلى2 غيغا هرتز. كما يوحي الاسم، يتم تشغيله على نظام التشغيل Chrome OS.

يحتوي الجهاز على سعة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت و4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. كل هذا مدعوم ببطارية 7000 مللي أمبير في الساعة. في الأمام ، يحتوي على كاميرا بدقة 2 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل.

الجيل الثامن من آي باد

 


يحتوي الجيل الثامن من آيباد على بعض الميزات الرائعة مع شريحة A12 Bionic مع محرك عصبي لتحسين الأداء. يحتوي على شاشة Retina مقاس 10.2 بوصة ومتوفر بخيارات تخزين 32 غيغابايت و 128 غيغابايت.

كما يحتوي على كاميرا بدقة 1.2 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل. تبلغ قوة بطاريته 32.4 واط في الساعة والتي يمكن أن توفر 10 ساعات من تصفح الويب.

آيباد برو

 


يأتي آيباد برو بشاشة عرض مقاس 12.9 إنش وتقنية بروموشن. وهو مدعوم بشريحة A12Z Bionic مع محرك عصبي. في الخلف، يحتوي على كاميرا 12 ميغابكسل و 10 ميغابكسل مع ماسح ضوئي LiDar. إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 7 ميغابكسل. وهو متوافق مع Magic Keyboard و Smart Keyboard Folio و Apple Pencil. يمكن أن تدوم البطارية حتى 10 ساعات أثناء تصفح الويب. يأتي بأربعة خيارات تخزين: 128 غيغابايت و 256 غيغابايت و 512 غيغابايت و 1 تيرابايت.

سامسونغ غالاكسي إس 7 بلس

 


يأتي الجهاز بشاشة 12.4 بوصة بدقة 2800 × 1752 بكسل. وهو مدعوم بأحدث معالج Qualcomm Snapdragon 865+ ثماني النواة إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 غيغابايت وذاكرة تخزين 1287 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر فتحة microSD. في الخلف، يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل و 5 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5ميجابكسل. كما أنه يحتوي على بطارية ضخمة تبلغ 10090 مللي أمبير في الساعة.

جهاز Surface Pro 7

 


يحتوي Surface Pro 7 على شاشة PixelSenseTM مقاس 12.3 بوصة بدقة2736 × 1824 بكسل. وهو مدعوم بمعالج Intel® CoreTM i7-1065G7 رباعي النواة من الجيل العاشر إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت وتخزين 256 غيغابايت. في الخلف، يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل.

مواد ذات صلة

مميزات غير مسبوقة وضعتها «أبل» في «أيباد»” الجديد.. تعرف عليها

مميزات غير مسبوقة وضعتها «أبل» في «أيباد»” الجديد.. تعرف عليها

الأمن السيبراني: 6 خطوات لحماية خصوصيتك أثناء «العمل عن بعد»

الأمن السيبراني: 6 خطوات لحماية خصوصيتك أثناء «العمل عن بعد»

بعيداً عن «آيفون 12».. «أبل» تكشف عن ساعتين وجهازي «آيباد»

بعيداً عن «آيفون 12».. «أبل» تكشف عن ساعتين وجهازي «آيباد»

العمل عن بعد.. «الموارد البشرية» تطرح 881 وظيفة للجنسين بعدة تخصصات

العمل عن بعد.. «الموارد البشرية» تطرح 881 وظيفة للجنسين بعدة تخصصات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة