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اندلاع حريق في قسم صيانة السيارات بصحة الأحساء

اندلاع حريق في قسم صيانة السيارات بصحة الأحساء
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تواصل – فريق التحرير:

اندلع حريق ظهر اليوم الاثنين، في قسم صيانة السيارات التابع لوزارة الصحة والواقع بجوار مستشفى الملك فيصل العام.

وقال التجمع الصحي بالأحساء، في بيان له اليوم، إنه فور نشوب الحريق باشرت فرق الدفاع المدني، وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي الموقع، حسب خطة الطوارئ المعتمدة، وتم بحمد الله السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات اثر ذلك.

وأشار التجمع الصحي إلى أن الحريق لم يصل للمستشفى ولم تتأثر الخدمات الصحية المقدمة نتيجة لذلك، وجاري التحقيق من قبل الجهات المختصة لمعرفة المسببات.

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