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حادث مأساوي في سكاكا.. وفاة مواطنة أثناء إنقاذ حفيدتها من الغرق

حادث مأساوي في سكاكا.. وفاة مواطنة أثناء إنقاذ حفيدتها من الغرق
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت مدينة سكاكا، صباح اليوم حادثاً مأساوياً، حيث توفيت المواطنة سارة العليمي غرقاً في حوض سباحة بإحدى الاستراحات، أثناء محاولتها إنقاذ حفيدتها من الغرق.

وفي التفاصيل، كانت المواطنة شاهدت حفيدتها تسقط في المسبح ونجحت في إنقاذها، ولكنها سقطت هي وغرقت.

وقال ابن المواطنة المتوفاة عبدالله بن موسى النصيري “إن حفيدة الفقيدة كانت في المسبح مع قريناتها من الأطفال وأن والدته لاحظت أن حفيدتها قد تقدمت للجزء العميق من المسبح وفقدت السيطرة على نفسها وأشرفت على الغرق فما كان من والدته (رحمها الله) إلا أن رمت بنفسها لإنقاذها من السقوط إلى قاع المسبح، وبالفعل أنقذت حفيدتها من الغرق والوفاة، وتوفيت هي رحمها الله وغفر لها وجعلها من الشهداء.

وأشار النصيري، وفقا لـ”عكاظ”، إلى أن الفقيدة كبيرة في السن ولا تملك أدنى درجات الخبرة في السباحة.

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