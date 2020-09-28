وظائف إدارية شاغرة بهيئة التخصصات الصحية.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة التخصصات الصحية بالرياض عن توفر وظيفة إدارية بمسمى مدقق داخلي أول “Senior Internal Auditor” للرجال أو النساء حملة البكالوريوس.
واشترطت الهيئة ما يلي:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية
– حاصل على درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، إدارة المستشفيات “أو ما يعادلهم.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضحت هيئة التخصصات الصحية، أن التقديم يبدأ من اليوم الإثنين 1442/2/11هـ ويستمر حتى الخميس 1442/2/21هـ (الموافق 2020/10/8م) من خلال الرابط التالي (هنا).