وظائف إدارية شاغرة بهيئة التخصصات الصحية.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت هيئة التخصصات الصحية بالرياض عن توفر وظيفة إدارية بمسمى مدقق داخلي أول “Senior Internal Auditor” للرجال أو النساء حملة البكالوريوس.

واشترطت الهيئة ما يلي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

– حاصل على درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، إدارة المستشفيات “أو ما يعادلهم.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت هيئة التخصصات الصحية، أن التقديم يبدأ من اليوم الإثنين 1442/2/11هـ ويستمر حتى الخميس 1442/2/21هـ (الموافق 2020/10/8م) من خلال الرابط التالي (هنا).