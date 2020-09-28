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مدير «الذوق العام»: هذه أكثر 3 مخالفات تحدث في المملكة (فيديو)

مدير «الذوق العام»: هذه أكثر 3 مخالفات تحدث في المملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير جمعية “الذوق العام”، بدر الزياني، عن أكثر المخالفات التي يتم ارتكابها من المخالفين.

وقال في لقاء مع قناة “الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن أكثر 3 مخالفات يتم ممارستها تتمثل في ارتداء “ثوب النوم”، والبنطال الفصير “الشورت”، رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة.

وأضاف الزياني “أن الحرية الشخصية غالبا تكون في مكانك الخاص؛ في منزلك على سبيل المثال، أما في الأماكن العامة يجب وضع اعتبار لحرية الآخرين”.

وتابع بدر الزياني “عندما ترتدي ملابس النوم في الأماكن العامة، أين الحرية الشخصية في ذلك؟ هذا تشوه بصري ومخالف للذوق العام والعادات والتقاليد نحن دولة مسلمة محافظة وعاداتنا وتقاليدنا مستمدة من الهوية الإسلامية فلا بد أن نحترم ذلك”.

 

 

 

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