مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات للمتضررين من السيول في السودان

تواصل – واس:

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

وبادر المركز بتقديم مساعدات عاجلة لإحدى العائلات المنكوبة و المكونة من 54 فردًا تعرض منزلهم للهدم الكلي جراء الفيضانات في منطقة ايد أبو زيد بولاية الخرطوم، حيث سُلم للعائلة تسع خيام وحقائب إيوائية وسلال غذائية.

وقدمت ربة العائلة خالص شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الإيوائية المقدمة لأفراد أسرتها و التي أسهمت بحمدالله في تخفيف معاناتهم.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.