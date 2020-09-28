الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات قيمتها أكثر من 15 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات قيمتها أكثر من 15 مليار ريال
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 41.03 نقطة ليقفل عند مستوى 8334.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 672 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 572 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية, أمانة للتأمين, الأهلية, العالمية, ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسماك, الباحة, لازوردي, العمران, والجوف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.44% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, كيان السعودية، كيمانول, بترو رابغ, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات تهامة, دار الأركان, الأسماك, كيان السعودية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 740.37 نقطة ليقفل عند مستوى 13569.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 37 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1429 صفقة.

مواد ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم يُغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها 13 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يُغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها 13 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً بتداولات أكثر من 9.7 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً بتداولات أكثر من 9.7 مليار ريال

سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات بلغت أكثر من 12 مليار ريال

سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات بلغت أكثر من 12 مليار ريال

«تداول»: تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية لمحافظ الأوراق المالية لتصل إلى 124.3 مليار ريال 

«تداول»: تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية لمحافظ الأوراق المالية لتصل إلى 124.3 مليار ريال 

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>