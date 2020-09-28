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متوفر بالمراكز الصحية مجانًا.. «الصحة» تدعو للحصول على تطعيم «الإنفلونزا الموسمية»

متوفر بالمراكز الصحية مجانًا.. «الصحة» تدعو للحصول على تطعيم «الإنفلونزا الموسمية»
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة الجميع إلى التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها، مشيرة إلى أن التطعيم متوفر في المراكز الصحية بكافة المناطق.

وقالت الوزارة: “بدأ موسم الإنفلونزا الموسمية ونحن ندعوك لتجعله سليمًا، بأخذ التطعيم المتوفر في المراكز الصحية الأولية التابعةلوزارةالصحة مجانًا”.

يذكر أنه وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الإنفلونزا هي عدوى فيروسية حادة يسبّبها أحد فيروسات الأنفلونزا، حيث يمكن للأنفلونزا أن تتسبّب في حدوث حالات مرضية وخيمة أو أن تؤدي إلى الوفاة إذا ما ألمّت بإحدى الفئات الشديدة وتدوم الفترة التي تفصل بين اكتساب العدوى وظهور المرض، والتي تُعرف بفترة الحضانة، يومين تقريبًا.

وبحسب الصحة العالمية، يمكن أن تصيب أوبئة الإنفلونزا السنوية جميع الفئات السكانية وتؤثر فيهم تأثيرًا وخيمًا غير أن الحوامل والأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرًا والمسنين والأفراد المصابين بأمراض مزمنة معيّنة مثل الإيدز والعدوى بفيروسه والربو والأمراض القلبية أو الرئوية المزمنة والعاملين في مجال الرعاية الصحية هم الفئات الأشد تعرضًا لخطر ظهور المضاعفات.

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