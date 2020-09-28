51.1 مليار ريال الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر يوليو الماضي

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بلغت الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر يوليو الماضي 51.1 مليار ريال مقابل 81.9 مليار ريال في الشهر ذاته من 2019، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا وإغلاق معظم الدول لحدودها وتأثر كبير للتجارة العالمية.

ووفقا لبيانات رسمية، تراجعت الصادرات النفطية خلال شهر يوليو الماضي 46.4 في المائة، لتبلغ 33.7 مليار ريال، مقابل 62.9 مليار ريال في الشهر ذاته من 2019، بحسب “الاقتصادية”.

بينما تراجعت الواردات السلعية 30.5 في المائة بما يعادل 16.5 مليار ريال، لتبلغ 37.7 مليار ريال، مقابل 54.2 مليار ريال للشهر نفسه من 2019.