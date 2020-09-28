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«صندوق التعليم العالي»: 6 مليارات ريال حصيلة الترشيد وعوائد استخدام مرافق الجامعات

«صندوق التعليم العالي»: 6 مليارات ريال حصيلة الترشيد وعوائد استخدام مرافق الجامعات
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تواصل – فريق التحرير:

كشف صندوق التعليم العالي الجامعي عن توفير 6 مليارات ريال، من ترشيد مكافآت الطلاب وعوائد استخدام مرافق الجامعات، ومقابل الخدمات والدراسات والبحوث منذ إنشاء الصندوق عام 2001.

واعتمدت الجامعات على تحويل المبالغ التي تحققها من ترشيد مكافآت الطلاب وعوائد استخدام مرافق الجامعات إلى الصندوق، إضافة إلى ما يخصص من العوائد المالية التي تتقاضاها الجامعات مقابل ما تقدمه من الخدمات والدراسات والبحوث، وقد وصل إجمالي ما أودعته الجامعات 6 مليارات ريال حتى نهاية العام 2019.

ولفت الصندوق، بحسب “الوطن” إلى أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء صندوق التعليم العالي الجامعي وإعادة تنظيم وترشيد مكافآت الطلاب في قطاعات التعليم العالي، فقد قام الصندوق بتخصيص حساب خاص مستقل لكل جامعة أو مؤسسة تعليمية من مستفيديه لاستقبال إيداعاتها وحفظ مدخراته، وذلك لتحقيق الاستدامة المالية لها، ويضاف لأرصدة تلك الحسابات أرباح وعوائد العمليات الاستثمارية التي يقوم بها الصندوق وما يقدم له من هبات وتبرعات من القطاع الخاص مما يساهم في تعزيز تلك الأرصدة.

تجدر الإشارة إلى أن بلغ إجمالي عدد المشاريع التي مولها الصندوق منذ تأسيسه إلى نهاية العام 2019 نحو 519 مشروعا بقيمة بلغت 2.139.925.973 ريالا، وقد تم توجيه هذه المشاريع الممولة منذ نشأة الصندوق نحو العديد من المشاريع الحيوية.

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