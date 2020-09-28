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«الحصيني» يتوقع: حالة ممطرة تبدأ غداً وتستمر لعدة أيام على هذه المناطق

«الحصيني» يتوقع: حالة ممطرة تبدأ غداً وتستمر لعدة أيام على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تشكل حالة جوية ممطرة تبدأ غداً الثلاثاء وتستمر عدة أيام.

وقال “الحصيني” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: إن الحالة تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية، تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير،الباحة، مكة المكرمة)، بينما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

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