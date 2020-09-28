دراسة طبية تحذر: المتعافون من «كورونا» عُرضة للإصابة بمشكلات في القلب

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كشفت دراسة طبية حديثة عن أدلة على أن المتعافين من فيروس كورونا عرضة للمعاناة في المستقبل من مشكلات في القلب رغم مرور فترة طويلة على إصابتهم.

وقال العلماء المشاركون في الدراسة، التي أجريت في جامعة واشنطن، إن بعض المتعافين من كوفيد-19 قد يعانون من ظهور أعراض مشكلات قلبية، مثل ضيق التنفس وألم الصدر وخفقان القلب، بحسب العربية نت ، نقلاً عن صحيفة “وول ستريت جورنال”.

سكتة قلبية

وفي بعض الحالات يمكن أن يحدث التهاب في عضلة القلب والإصابة بسكتة قلبية، ما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة في المستقبل بين المتعافين، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب والقصور القلبي.

كما اعتقد الباحثون أن الفيروس يمكن أن يتسبب في إصابة عضلة القلب والتهابها بطريقتين، الأولى هو بسبب رد الفعل المناعي الشديد ضد الفيروس، أو من خلال قيام الفيروس بغزو أنسجة القلب التي تحتوي على البروتينات المعروفة باسم مستقبلات ACE2 التي يستخدمها الفيروس لمهاجمة الخلايا.

مهاجمة خلايا عضلة القلب

ورصد فريق البحث مهاجمة الفيروس التاجي خلايا عضلة القلب مزروعة في المختبر وتكاثره في داخلها، ما يضعف من قدرتها على الانقباض وتوصيل الإشارات الكهربائية اللازمة لتنظيم ضربات القلب، وهو ما يؤدي في النهاية إلى موت هذه الخلايا.

إلى ذلك، خلص الباحثون إلى أن مضاعفات عضلة القلب قد تكون طويلة الأمد في المرضى الذين يتعافون من هذا المرض.

فيما لا تزال نتائج الدراسة “أولية” وبحاجة إلى المزيد من الأبحاث، وفق الصحيفة.