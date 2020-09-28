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بالفيديو.. تفجير محكمة إيرانية أصدرت حكماً بإعدام المصارع «نافيد أفكاري»

بالفيديو.. تفجير محكمة إيرانية أصدرت حكماً بإعدام المصارع «نافيد أفكاري»
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تواصل – وكالات :

أعلن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، أمس الأحد، استهداف “المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام بحق نافيد أفكاري”، من قبل “شباب الانتفاضة”.

ووزع المجلس الإيراني المعارض مقطع فيديو يظهر انفجارا محدودا في بوابة ما، أشارت المعارضة إلى أنه مبنى المحكمة الإيرانية في شيراز، التي شبت فيها النار عقب الانفجار.

وأثار تنفيذ حكم الإعدام بالرياضي الإيراني، نافيد أفكاري، موجة من الاستنكار الدولي والداخلي، حيث قام شباب إيرانيون بكتابة “شعارات وتوزيع منشورات” كتبوا فيها “النار ردا على الإعدام”، بحسب بيان لمجلس المعارضة الإيرانية.

وقال المجلس إن التفجير حصل في “الساعات الأولى فجرا” على الرغم من “حالة التأهب الكامل” للقوات الإيرانية.

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