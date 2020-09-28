١٢٠ مليون ريال لبناء وصيانة ١١٦ مسجدًا على الطرق

تواصل – فريق التحرير:

تجاوزت التبرعات المقدمة لجمعية العناية بمساجد الطرق 120 مليون ريال.

من جانبه، ذكر الرئيس الفخري للجمعية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن تبرعات شركاء الجمعية من مؤسسات وأفراد قد مكنت الجمعية من بناء وصيانة وتشغيل أكثر من 116 مسجدا على الطرق السريعة تجاوزت تكاليفها 63 مليون ريال، وفقًا لـ ”الوطن“.

فيما ثمّن سموه الدعم الذي تتلقاه الجمعية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس الهيئة العامة للأوقاف الذي مكنها من تأسيس الصندوق الوقفي لمساجد الطرق، حيث وصل رأس مال الصندوق خلال 10 أشهر ما يزيد على 22,000,000 ريال، ويستهدف أن تصل أصول الصندوق مع نهاية عام 2024 إلى 100 مليون ريال. كما قامت الجمعية ببناء 3 مساجد من مجموع تبرعات الرسائل النصية لأكثر من 110 آلاف مشترك ومشتركة وتبنت كود البناء السعودي في بناء وصيانة مساجد الطرق.