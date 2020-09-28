هل جلسات «الشواء» في المتنزهات مخالفة؟ .. «الذوق العام» توضح

تواصل – فريق التحرير :

أكد بدر الزياني ، مدير جمعية الذوق العام ، أن انتشار الشيشة في المتنزهات والأماكن العامة تعد مخالفة للذوق العام، كما أنه يجب حماية الأطفال من هذا المشهد.

وأوضح بحسب “عكاظ”، أن الشواء ممنوع في المتنزهات، مشيراً إلى أن البعض يسيء للبيئة بحرق العشب الطبيعي وملء المواقع بالأدخنة.

من جهة أخرى، أشار الأخصائي الاجتماعي عبدالرحمن حسن جان، إلى أن الدوائر الحكومية تمنع التدخين حتى في المطارات، إذ يتم تخصيص مواقع للمدخنين، وفي الطائرات تمُنع التدخين تماماً، كما أن أغلب المطاعم علقت لوحة ممنوع التدخين، ولا يزال البعض يسمح بذلك ويوفر الشيشة والمعسلات.

وأضاف جان، أن الأغرب من ذلك أو من غير المتوقع أن بعض ملاهي الأطفال المتوافرة بالحدائق العامة توفر أيضاً المعسلات والشيَش .