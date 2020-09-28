هجوم غامض بـ«ساطور» على شقيق عريس أثناء حفل زفاف بـ«جدة»

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تعرض شقيق عريس لهجوم غريب بساطور من شخص مجهول في منطقة أبرق الرغامة بجدة.

وفي التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، قال المعتدى عليه: إنه كان يستعد للصعود إلى سيارته بعد حضور حفل زواج شقيقه، ولاحظ الجاني يخرج من منزله وفي يده ساطور وبعض الآلات وظن أنه ربما كان يسعى لإصلاح سيارته.

وأوضح أنه فوجئ بهجوم مباغت محاولاً ضربه بالساطور، فقام بالفرار بعيداً عن المهاجم ونجح في ذلك، لكن المعتدي أتلف إطارات سيارته وهشمها وهو في حالة هستيرية غير معروفة الأسباب.

وأضاف: “لم يكن أمامي غير الفرار، لكن المهاجم الغامض ركض خلفي وتعدى علي بالضرب”، وتلقت شرطة المنتزهات بلاغاً بالواقعة الغريبة وفتحت تحقيقاً في الحادثة.