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«الغذاء والدواء» تُلزم المستوردين بوضع مُسجّل لقياس حرارة اللحوم

«الغذاء والدواء» تُلزم المستوردين بوضع مُسجّل لقياس حرارة اللحوم
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جميع مستوردي اللحوم وقطعياتها بضرورة أن تكون الإرسالية مصحوبة بمسجل لدرجة الحرارة للحفاظ على جودة اللحوم.

وبحسب “الوطن”، فإن المسجل يجب أن يكون مُفعّل من وقت شحن الإرسالية من بلد المنشأ لقياس درجة حرارة اللحم بحيث يكون سهل الاستخدام ولا يحتاج برامج لقراءة البيانات ويحفظ البيانات لفترة كافية تغطي الوقت المتوقع لوصول الإرسالية إلى مستودعات المستورد أو مراكز البيع وإيضاح الرقم التسلسلي لمسجل الحرارة في بيانات فاتورة الشراء.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء كانت قد لاحظت عدم استيفاء بعض إرساليات اللحوم المبردة “الذبائح وقطعياتها” المغلفة بقماش مسامي خفيف «غير المعبأة» لبعض المتطلبات الفنية للوائح الفنية والشروط.

فيما أكدت الهيئة على الالتزام التام بالرقم الهيدروجيني للحوم عند شحنها للتصدير إلى المملكة بحيث يجب ألا يقل عن 6.2، وأن تكون الذبائح وقطعياتها المبردة مغلفة ومعبأة بصورة كافية لتحقيق حماية أثناء النقل والتخزين والتداول بالطريقة المناسبة، ومنها تغليف عادي سلوفان أكياس بلاستيكية محرزة، والتغليف البلاستيكي بتفريغ الهواء، إضافة إلى الصناديق الكرتونية.

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