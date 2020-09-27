المطلق يوضح حكم المماطلة في رد العارية

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أكد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يجوز لمن استعار شيئًا أن يماطل في ردّه ولا أن يفرّط في المحافظة عليه.

وقال الشيخ المطلق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن العارّيّة أمانة يجب على المستعير إعادتها وعدم التهاون في حفظها، قال الله تعالى: {فإن أَمِنَ بعضكم بعضًا فليؤدّ الذي اؤتمن أمانته ولْيتَّق اللهَ ربّه} وفي الحديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤدِّي).