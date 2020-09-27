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وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ«هيئة الإحصاء».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ«هيئة الإحصاء».. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى (أخصائي شبكات واتصالات) ، لحملة درجة البكالوريوس ، وفق التفاصيل التالية :

– وصف الوظيفة

  • القطاع : تقنية المعلومات الإدارة العامة: البنية التحتية لتقنية المعلومات
  • الإدارة: الشبكات والاتصالات
  • مكان الوظيفة: المكتب الرئيسي للهيئة، الرياض
  • المسؤول المباشر: مدير إدارة الشبكات والاتصالات

– هدف الوظيفة  :

تثبيت وصيانة البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، واختبار الكابلات ومراقبة جميع مكونات الشبكة، والحفاظ على سلامة وأمن شبكة الاتصالات والنظم المتصلة بها.

– الواجبات والمسؤوليات
– تنفيذ العمليات اليومية، لإعداد وتطوير الاتصالات التالية:

  • الصوت :تقديم خدمات الاتصالات الصوتية الرقمية (الهاتف الرقمي )مع دعم التنقل .
  • المؤتمرات عبر الفيديو :تهيئة غرف الاجتماعات عن بعد ودعمها ومتابعتها حسب الحاجة .
  • اتصال الإنترنت :ربط الهيئة بالإنترنت ودعم الاتصال ومتابعته لتمكين الموظفين من تصفح الإنترنت

– المؤهلات والخبرات :

  • درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب، أو نظم المعلومات الإدارية أو إدارة شبكات المعلومات.
  • توفر مستوى الكفاءات الفنية والمهنية المعتمدة في الهيئة.
  • كفاءة في اللغة الإنجليزية.
  • الحد الأدنى من الخبرة العملية: بحسب دليل المؤهلات العلمية والخبرات العملية في لائحة الهيئة.
  • شهادة مهنية في ( Microsoft MCSE – CISCO)

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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