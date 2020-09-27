وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ«هيئة الإحصاء».. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى (أخصائي شبكات واتصالات) ، لحملة درجة البكالوريوس ، وفق التفاصيل التالية :
– وصف الوظيفة
- القطاع : تقنية المعلومات الإدارة العامة: البنية التحتية لتقنية المعلومات
- الإدارة: الشبكات والاتصالات
- مكان الوظيفة: المكتب الرئيسي للهيئة، الرياض
- المسؤول المباشر: مدير إدارة الشبكات والاتصالات
– هدف الوظيفة :
تثبيت وصيانة البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، واختبار الكابلات ومراقبة جميع مكونات الشبكة، والحفاظ على سلامة وأمن شبكة الاتصالات والنظم المتصلة بها.
– الواجبات والمسؤوليات
– تنفيذ العمليات اليومية، لإعداد وتطوير الاتصالات التالية:
- الصوت :تقديم خدمات الاتصالات الصوتية الرقمية (الهاتف الرقمي )مع دعم التنقل .
- المؤتمرات عبر الفيديو :تهيئة غرف الاجتماعات عن بعد ودعمها ومتابعتها حسب الحاجة .
- اتصال الإنترنت :ربط الهيئة بالإنترنت ودعم الاتصال ومتابعته لتمكين الموظفين من تصفح الإنترنت
– المؤهلات والخبرات :
- درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب، أو نظم المعلومات الإدارية أو إدارة شبكات المعلومات.
- توفر مستوى الكفاءات الفنية والمهنية المعتمدة في الهيئة.
- كفاءة في اللغة الإنجليزية.
- الحد الأدنى من الخبرة العملية: بحسب دليل المؤهلات العلمية والخبرات العملية في لائحة الهيئة.
- شهادة مهنية في ( Microsoft MCSE – CISCO)
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).