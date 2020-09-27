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استجابة لتغريدة مواطن..القبض على قائد شاحنة مخالفة في جدة (فيديو)

استجابة لتغريدة مواطن..القبض على قائد شاحنة مخالفة في جدة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأحد، القبض على قائد شاحنة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام لمخالفته.

جاء ذلك في رد من المرور، على شكوى مواطن عبر “تويتر”، قال خلالها: “اتعدمت سياراتنا من هاذي القلابات الي ما تستخدم غطاء. والله بودي السياره كله منقر والطلاء مطفي ليش ما عليها مخالفات”.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، أعلنت في وقت سابق، البدء في رصد دخول الشاحنات إلكترونيًا في الأوقات الممنوعة بمحافظة جدة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 1442/02/17 هـ الموافق 2020/10/04 م.

 

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