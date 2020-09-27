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«الموارد البشرية» توضح شروط وآلية طلب تصريح السفر للمواطنين العاملين خارج المملكة

«الموارد البشرية» توضح شروط وآلية طلب تصريح السفر للمواطنين العاملين خارج المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضوابط وشروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر الدولي للعاملين السعوديين على وظائف دائمة لدى منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية.

وأوضحت الموارد البشرية أن شروط الحصول على تصريح السفر كالتالي:

1- أن يكون مقدم الطلب موظفًا لدى المنشأة بصفة دائمة.

2- العمل لدى المنشأة قبل جائحة كورونا وإغلاق المنافذ في المملكة.

3- عدم القدرة على مواصلة العمل عن بُعد.

كما حددت الوزارة شروط التقديم للعاملين السعوديين كالتالي:

1- إصدار خطاب من المنشأة التي يعمل لديها مقدم الطلب، ويجب أن يتطلب اسم العامل وصفته ومسماه الوظيفي، بالإضافة إلى تاريخ بداية مزاولته للعمل وبيان عدم قدرة الشخص على مواصلة العمل عن بعد.

2- مصادقة سفارة المملكة في بلد المنشأة أو سفارتها في المملكة على خطاب المنشأة.

3- الدخول على منصة أبشر للأفراد، واختيار خدماتي ثم الجوازات، ومركز الرسائل والطلبات للجوازات، واختيار طلب جديد، ثم اختيار المديرية العامة للجوازات، واختيار الخدمة المطلوبة (تصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، ثم اختيار نوع الخدمة الفرعية، وأخيرًا إرفاق المستندات المطلوبة وتقديم الطلب.

4- إرفاق مستندات: خطاب المنشأة المصادق عليه من السفارة، وصورة من عقد العمل، وتعهد بعدم السفر لأي بلد آخر.

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