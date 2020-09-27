«مدني المندق» يخمد حريقاً في منطقة أشجار بـ«جبل فران» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأحد، إخماد حريق اندلع في منطقة مكسوة بالأشجار في جبل فران بمحافظة المندق.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني المندق تمكن من إخماد حريق في منطقة مكسوة بالأشجار في جبل (فران) ، ولم ينتج عن الحريق – بفضل الله- أي إصابات أو خسائر في الممتلكات.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود الدفاع المدني في إخماد الحريق.