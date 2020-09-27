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وزير الحج: لن يُسمح بدخول الحرم المكي إلا عبر تطبيق «اعتمرنا» لتنظيم أعداد المعتمرين والزوار

وزير الحج: لن يُسمح بدخول الحرم المكي إلا عبر تطبيق «اعتمرنا» لتنظيم أعداد المعتمرين والزوار
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الحج والعمرة، محمد بن صالح بنتن، عن الشروط التي سيتم تطبيقها على الفنادق بعد عودة مناسك العمرة بمشيئة الله.

وأوضح بنتن خلال تصريحاته إلى برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، مساء اليوم الأحد، أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة، وتصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة كورونا دون مقابل مالي.

وأضاف وزير الحج والعمرة أنه في حالة وجود إصابات بكورونا سيتم عزل المصاب بشكل كامل وهناك خطط في هذا الشأن تعتمد على التقنية، مشيرًا إلى أن الكثير من الجهات فحصت تطبيق “اعتمرنا” وهناك بدائل في حالة إخفاق التطبيق سواء الإنترنت أو الموقع الإلكتروني.

وشدد على أنه لن يُسمح بدخول الحرم المكي إلا عبر التطبيق؛ لأن هناك توجيهات بشأن المحافظة على الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، موضحًا أن التطبيق تم وضعه لتنظيم أعداد المعتمرين والزوار والتصريح بدون مقابل مالي.

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