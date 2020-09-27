الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مركز مراقبة الأمراض يحدد قائمة بأعراض إصابة الطفل بكورونا

مركز مراقبة الأمراض يحدد قائمة بأعراض إصابة الطفل بكورونا
0

تواصل – واس:

حدّد مركز مراقبة الأمراض والسيطرة عليها الأمريكي “CDC” قائمة بالأعراض الأساسية لإصابة الطفل بفيروس كورونا المستجد التي تستوجب مراجعة المستشفى مباشرة.

وأوضح المركز أن من أهم هذه الأعراض صعوبة التنفس، وآلام في الصدر، وزُرقة في الشفاه، إضافةً إلى عدم القدرة على النوم.

وأكد المركز أن الأطفال والمراهقين يمكن أن يصابوا بالفيروس وهم غير محصنين منه، مشيراً إلى أن بعضهم قد لا تظهر عليهم الأعراض، ولكنهم قد ينقلون الفيروس للآخرين.

وأفاد مركز مراقبة الأمراض أن أغلب الأطفال المصابين تظهر عليهم الأعراض بشكل خفيف، ولكن بعضهم سيحتاج إلى الدخول للمستشفى ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، مشيراً إلى أن بعض الأطفال قد يصابون بمتلازمة الالتهاب المتعدد “MIS-C”، التي رغم ندرة حدوثها إلا أنها قد تصيب البعض منهم.

ولفت المركز النظر إلى أن أكثر الأعراض التي تصيب الأطفال بسبب فيروس كورونا المستجدهي: الحمى والقشعريرة، والسعال، واحتقان أو سيلان الأنف، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، والتهاب الحلق، وضيق التنفس، والإسهال، والغثيان، وألم المعدة، والتعب، وصداع الرأس، وآلام العضلات، وضعف الشهية.

وأوصى مركز مراقبة الأمراض بضرورة إبقاء الطفل في المنزل والاتصال بالطبيب، أو مراجعة المستشفى عند الحاجة في حال وجود هذه الأعراض، حتى لا يتم تعريض الآخرين للإصابة بالفيروس.

مواد ذات صلة

أطباء يكشفون عن علامة غير متوقعة للإصابة بـ«فيروس كورونا»

أطباء يكشفون عن علامة غير متوقعة للإصابة بـ«فيروس كورونا»

دراسة طبية جديدة تكشف عن خطورة مصابي “كورونا” بدون أعراض

دراسة طبية جديدة تكشف عن خطورة مصابي “كورونا” بدون أعراض

وكيل وزارة الصحة يوضح الفارق بين بروتوكول العلاج للعزل والحجر المنزلي

وكيل وزارة الصحة يوضح الفارق بين بروتوكول العلاج للعزل والحجر المنزلي

3 أعراض جديدة لفيروس «كورونا».. تعرّف عليها

3 أعراض جديدة لفيروس «كورونا».. تعرّف عليها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة