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5 حيل فعّالة لتعزيز الثقة بالنفس أثناء محادثات الفيديو

5 حيل فعّالة لتعزيز الثقة بالنفس أثناء محادثات الفيديو
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تواصل – وكالات:

ازدادت أهمية محادثات الفيديو بالصوت والصورة خلال أزمة وباء فيروس كورونا، مع اضطرار الكثيرين للعمل من المنزل وإجراء مقابلات العمل عبر مكالمات الفيديو التي توفرها العديد من التطبيقات،وفيما يلي مجموعة من النصائح لتعزيز ثقتك بنفسك خلال محادثات الفيديو، بحسب موقع “وان جود ثينج”:

1- الإضاءة المناسبة
أفضل إضاءة لمكالمة الفيديو هي الإضاءة الأمامية والطبيعية (من الشمس أو النافذة)، حيث يضيء الضوء الطبيعي المواجه للأمام ملامحك بشكل متساوٍ ويجعل وجهك أكثر وضوحا.

وإذا لم تتمكن من إضاءة مكان جلوسك بضوء الشمس الطبيعي، فضع مصدر الضوء مباشرة خلف الكمبيوتر المحمول أو الهاتف أو الجهاز اللوحي. ويمكنك حتى الحصول على ضوء سيلفي صغير يتم تثبيته على أجهزتك لحل مشاكل الإضاءة لديك.

2- رفع الكاميرا
بالإضافة إلى الإضاءة، يمكن أن يكون لموضع الكاميرا أو زاويتها تأثير كبير أيضاً، ومن الناحية المثالية، يجب أن تكون الكاميرا الموجودة على الهاتف أو الكمبيوتر على مستوى العين. وإذا كنت بحاجة إلى إضافة القليل من الارتفاع إلى جهازك للحصول على زاوية أفضل، فحاول وضعه على كومة من الكتب أو فوق صندوق .

3- اختيار الخلفية
الشيء الآخر الذي يغفل عنه الكثيرون أثناء إجراء مكالمة فيديو هو أن الطرف الآخر في المكالمة يمكنه رؤية ما خلفك، لذا ما لم تكن ترغب في إعطاء أصدقائك أو زملائك في العمل لمحة طبيعية عن منزلك، فتأكد من اختيار خلفية مناسبة للمكالمة.

شغّل الكاميرا قبل إجراء المكالمة لترى ما يظهر خلفك واحرص على إجراء التعديلات حسب الحاجة.

4- إظهار نفسك بمظهر جيد
في محادثات الفيديو يظهر الجزء العلوي من جسمك فقط في أغلب الأحيان، لذلك يجب التركيز على وجهك وشعرك وملابسك العلوية كالقميص أو السترة. أبعد شعرك عن وجهك وتجنب ارتداء الملابس التي تحمل نقوشاً ورسومات ملونة، لأنها يمكن أن تشتت انتباه الطرف الآخر، وتجنب الملابس المخططة بخطوط ناعمة أيضاً لأنها تتسبب بتأثير يؤدي إلى تشويش على العين.

5- استخدام التأثيرات المدمجة
إذا كنت تستخدم تطبيق زوم لمكالمات الفيديو، فيمكنك أن تجرب التأثيرات المدمجة مثل ميزة Touch Up My Appearance حيث تضيف هذه الميزة المجانية فلتراً قابلاً للضبط للكاميرا الخاصة بك يساعدك على الظهور بمظهر أكثر وضاءةً على الشاشة، ولتمكين هذه الميزة على زووم، انتقل إلى: الإعدادات> الاجتماعات> Touch Up My Appearance.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    عهد

    شركة الاتصالات راح تلغيها
    ماتبغى خسائر لحضرة جنابها😉

  2. ٢
    بنت البارقي

    لو تلغيها يكون أبرك ماغير فساد ودمار ربي يسلط عليها

    • ١
      زائر

      يارب تلغيهاااااااااا