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«وزارة الحج» و «شؤون الحرمين» تنسقان لبدء المرحلة الأولى للعمرة

«وزارة الحج» و «شؤون الحرمين» تنسقان لبدء المرحلة الأولى للعمرة
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تواصل – واس:

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أوجه التعاون بين الجانبين وتوفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد قرار عودة العمرة تدريجيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بمقر الرئاسة العامة في مكة المكرمة، للمجلس التنسيقي لتكامل الجهات العاملة في المسجد الحرام.
وأوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين أن الرئاسة عملت على تفعيل الخطط الصحية والفنية والهندسية والتقنية والارشادية والتوجيهية لضمان تنفيذ أداءها وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ولضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

من جانبه نوه وزير الحج والعمرة بالجهود التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وحرصها على التنسق بشكل كامل ومستمر مع الجهات الأخرى لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء نائب وزير الحج والعمرة  الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من قيادات الأمن العام، وقيادات القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، والقياديين بالرئاسة.

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