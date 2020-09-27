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«قيادة التحالف»: تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

«قيادة التحالف»: تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة
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تواصل – واس:

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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