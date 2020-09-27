«قيادة التحالف»: تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

10:07

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا».. تلاوة خاشعة للشيخ «بندر بليلة» من صلاة العشاء بالحرم المكي