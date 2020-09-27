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لاستخدامها في توليد الطاقة.. «أرامكو» تُعلن تصدير أول شحنة من «الأمونيا الزرقاء» إلى اليابان

لاستخدامها في توليد الطاقة.. «أرامكو» تُعلن تصدير أول شحنة من «الأمونيا الزرقاء» إلى اليابان
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “أرامكو السعودية” ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني (IEEJ)، بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، نجاح إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من المملكة إلى اليابان، بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI).

وأوضحت “أرامكو” في بيان لها اليوم أنه تم تصدير أربعين طنًّا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان؛ لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.

وأضافت تم مواجهة التحديات المرتبطة بشحن الأمونيا الزرقاء إلى اليابان؛ لاستخدامها في محطات توليد الطاقة؛ حيث تم احتجاز 30 طنًّا من ثاني أكسيد الكربون أثناء العملية المخصصة للاستخدام في إنتاج الميثانول في منشأة ابن سينا التابعة لشركة سابك، واستخدام 20 طنًّا أخرى من ثاني أكسيد الكربون المحتجز لتحسين عملية استخراج النفط (EOR) في حقل العثمانية.

وتشرف شركتا “سابك” و”ميتسوبيشي”، الممثلة في فريق الدراسة التابع لمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني، على عملية النقل اللوجستي بالشراكة مع كل من: JGC كوربوريشن، ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة- الهندسية، وميتسوبيشي لبناء السفن، وشركة UBE للصناعات.

وقال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، أحمد الخويطر: “من المتوقع أن يزداد استخدام الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي، وتمثل هذه الشحنة الأولى على مستوى العالم فرصة مهمة لأرامكو لعرض إمكانات المواد الهيدروكربونية كمصدر موثوق للهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون”.

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