رسمياً.. إطلاق تطبيق «اعتمرنا» على أجهزة «آبل» للراغبين في حجز موعد العمرة

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بدأ اليوم الأحد السماح رسمياً بتحميل تطبيق اعتمرنا على أجهزة آبل الذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17 / 2 /1442هـ كمرحلة أولى، ويمكن تحميل التطبيق عبر “الآب ستور”من هنا.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أوضحت أن التطبيق سيُمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة، ومن حجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة، وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين سيرتبط بتطبيق “توكلنا” بشكل مباشر، وستتضمن عملية الربط عدداً من الإجراءات منها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس “كورونا”.

وأضافت أن التطبيق يتضمن أيضاً إتاحة اختيار الوقت المناسب لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة، ويُتيح كذلك اختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له، مثل اختيار وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات.