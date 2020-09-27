العملة الإيرانية تتهاوى.. الدولار الواحد بـ300 ألف ريال إيراني

تواصل – وكالات:

سجّلت العملة الإيرانية انهيارًا جديدًا بوصول سعر الدولار الأمريكي إلى نحو 300 ألف ريال إيراني، وسط تأثيرات قوية بعد تطبيق آلية “سناب باك” لعودة كامل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وحتى صباح أمس السبت فقد تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد 293 ألف ريال إيراني، وفقًا لسوق العملات الحرة في طهران.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي 160 ألف ريال في بداية السنة التقويمية الإيرانية الحالية في 20 مارس الماضي، لكنه وصل إلى 250 ألف ريال في أواخر يوليو 2020، عندما ضخ البنك المركزي الإيراني نحو مليار دولار من النقد الأجنبي في السوق المحلية، وانخفض سعر الدولار إلى 210 آلاف ريال. لكن مع مرور الوقت بدأ سعر الصرف يرتفع مرة أخرى.