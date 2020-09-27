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هل يحاسب الزوج على تقصير زوجته في الصلاة؟.. الشيخ «المصلح» يوضح (فيديو)

هل يحاسب الزوج على تقصير زوجته في الصلاة؟.. الشيخ «المصلح» يوضح (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم: إن حث الزوجين بعضهما البعض على الصلاة من المسائل المهمة التي ينبغي العناية بها، وهو تعاون للأزواج في تحقيق ما أمر به الله سبحانه وتعالى من الفرائض والواجبات .

واستشهد المصلح بآية من سورة المائدة: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ” .

وأكد المصلح، أن حث الزوج زوجته على صلاة الفجر أمر ضروري ومهم، ولكنه لا يتحمل تبعات عدم امتثالها لأمر الصلاة.

وأضاف المصلح: يقول الله سبحانه وتعالى “وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ” ، مشيراً إلى أن الزوج ينظر إلى أثر تقصير زوجته في الصلاة على ولده، وهناك اعتبارات عديدة بشأن طريقة التعامل مع الزوجة هل يفارقها زوجها أو يمسكها لأجل هذا التقصير”.

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