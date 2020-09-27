هل يحاسب الزوج على تقصير زوجته في الصلاة؟.. الشيخ «المصلح» يوضح (فيديو)

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قال الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم: إن حث الزوجين بعضهما البعض على الصلاة من المسائل المهمة التي ينبغي العناية بها، وهو تعاون للأزواج في تحقيق ما أمر به الله سبحانه وتعالى من الفرائض والواجبات .
واستشهد المصلح بآية من سورة المائدة: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ” .
وأكد المصلح، أن حث الزوج زوجته على صلاة الفجر أمر ضروري ومهم، ولكنه لا يتحمل تبعات عدم امتثالها لأمر الصلاة.
وأضاف المصلح: يقول الله سبحانه وتعالى “وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ” ، مشيراً إلى أن الزوج ينظر إلى أثر تقصير زوجته في الصلاة على ولده، وهناك اعتبارات عديدة بشأن طريقة التعامل مع الزوجة هل يفارقها زوجها أو يمسكها لأجل هذا التقصير”.
الحث على إيقاظ الزوجة والأبناء لصلاة الفجر#خالد_المصلح#دروس_المصلح#برامج_المصلح#يوم_الجمعة#خطب_المصلح#فتاوى_المصلح@Dr_almoslehpic.twitter.com/KWYdJoC5sa
— خالد المصلح (@Dr_almosleh)September 27, 2020