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«الأحوال المدنية» توضح الإجراء المُتبع تجاه أي جهة تطلب صورة بطاقة الأحوال

«الأحوال المدنية» توضح الإجراء المُتبع تجاه أي جهة تطلب صورة بطاقة الأحوال
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر: إنه لا يحق لشركات أو بنوك أو فنادق أو الشقق المفروشة أو شركات تأجير السيارات أو شركات الاتصالات أو المستشفيات الخاصة أو غيرها الاحتفاظ بصورة بطاقة الأحوال، وذلك وفقاً لتعميم صدر من وزارة الداخلية مؤخراً.

وأوضح الجاسر بحسب “الوطن”، أنه يحق لأي مواطن الاتصال بالشرطة أو تطبيق “كلنا أمن” والتقدم بشكوى ضد أي جهة تفرض عليه تصوير بطاقة الأحوال المدنية من أجل الاحتفاظ بصور منها.

وأكد أن الشرطة لديها تعميم أيضاً يمنع أي جهة كانت تصوير بطاقة الأحوال والاكتفاء فقط بالاطلاع عليها وتدوين البيانات وإعادتها لصاحبها ، مبيناً أن النظام في الأحوال المدنية ينص على ذلك.

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