بداية من اليوم.. تطبيق «اعتمرنا» متاح للتحميل للراغبين في حجز موعد العمرة

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من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد، السماح بتحميل تطبيق “اعتمرنا” الذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة والتي ستبدأ يوم 17 / 2 /1442هـ كمرحلة أولى.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت في وقت سابق، أن تطبيق اعتمرنا سيكون متاحًا للتحميل ابتداء من يوم 27 سبتمبر الجاري الموافق 10 صفر، موضحةً آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة.

ونشرت وزارة الحج والعمرة آلية التسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق اعتمرنا.

وتتمثل آلية التسجيل فيما يلي:

– تحميل تطبيق اعتمرنا

– تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة

– الحصول على التصريح

– الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة

– إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز

– لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية

– ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين

– التوجه إلى الحرم المكي

– بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد الفنادق بمكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة بالصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

كذلك بإمكان المتواجدين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة بالصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.