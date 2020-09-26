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رداً على «تعليقات سلبية».. نزار باهبري: أحب مرضي ولا أخجل من الظهور بوجه منتفخ (فيديو)

رداً على «تعليقات سلبية».. نزار باهبري: أحب مرضي ولا أخجل من الظهور بوجه منتفخ (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور نزار باهبري أنه لا يوجد ما يجعله يخجل من الظهور بوجهه المنتفخ من آثار الكورتيزون؛ لأن المرض ابتلاء من الله وليس عيباً.

وقال باهبري، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: إن البعض ينتقده ويطالبه بعدم الظهور لوجود أنبوبة الأوكسجين في أنفه وانتفاخ وجهه، لأنهم يخجلون من ذلك.

وأوضح أن الكورتيزون كان سبباً في إنقاذ حياته ، كما أن الأوكسجين يساعده في ممارسة حياته الطبيعية، مؤكداً أنه يحب مرضه ويتعايش معه.

وتابع الدكتور نزار باهبري أن بعض مرضى السكري يخجلون من تناول إبر الأنسولين أمام الناس على حساب صحتهم، وكذلك بعض مرضى القلب لا يشاركون في المناسبات إذا كانت أرجلهم منتفخة.

وطالب الجميع بألا يجعلوا الأعراض الجانبية للمرض تمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية وتبعدهم عن الناس، وختم باهبري بنصيحة غالية للمرضى بقوله: “حب مرضك”.

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