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بينهم أطفال..قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في سوريا (فيديو)

بينهم أطفال..قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في سوريا (فيديو)
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تواصل – وكالات:

أسفر انفجار سيارة مفخخة في بلدة “رأس العين” شمال شرق سوريا، والمتاخمة للحدود التركية، عن سقوط قتلى وجرحى بينهم طفلان.

وتشهد بلدة “رأس العين” ذات الأغلبية الكردية، انفجارات بشكل منتظم، منذ انتزاع الفصائل السورية الموالية لتركيا لها من يد القوات الكردية في عام 2019.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، التقطها السكان المحليون، مجموعة من الأشخاص تقف حول حطام سيارة محترق، فيما حمل آخرون متوف على الأقل في بطانية.

يذكر أنه، في نهاية يوليو الماضي، قُتل تسعة أشخاص على الأقل، غالبيتهم مقاتلون، جراء تفجير سيارة مفخخة في بلدة تل الحلف القريبة من رأس العين.

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