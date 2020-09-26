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وظائف إدارية شاغرة بـ«طيران ناس» في الرياض

وظائف إدارية شاغرة بـ«طيران ناس» في الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة طيران ناس عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظيفة إدارية شاغرة لحاملي البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مسؤول أول التدقيق الداخلي)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مسؤول أول التدقيق الداخلي.

الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، إدارة الأعمال، إدارة عامة) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التدقيق الداخلي في مؤسسة تجارية كبرى أو شركة محاسبة وتدقيق.
3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
4- معرفة سياسات وإجراءات وأنظمة وقوانين البرنامج.
5- شهادة مهنية في مجال التدقيق الداخلي.

المزايا:
1- التأمين الطبي والتأمين على الحياة.
2- الفوائد العائلية.
3- نشاطات الشركة.
4- عدد 30 يوم اجازة سنوية.
5- رواتب جاذبة.

موعد وطريقة التقديم:التقديم مُتاح حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

 

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