«الهلال الأحمر» تحذر من مخاطر وعقوبة ملاحقة سيارات الإسعاف

تواصل – فريق التحرير:

حذرت هيئة الهلال الأحمر السعودي، من خطورة ملاحقة سيارة الإسعاف، بسبب تأثير ذلك على عمل المسعفين وتعطل خدمات الإسعاف.

وحددت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” مخاطر ملاحقة سيارة الإسعاف على النحو التالي:

– احتمالية وقوع حادث بسبب التوقف المتكرر لسيارة الإسعاف.

– وقوع الحادث يعني تعطيل المسعفين وتأخير إنقاذ المصابين.

– قد يتسبب الحادث في إصابة المسعفين والسيارات التي خلفها.

وأضافت “امنح أولوية المرور دائما لسيارة الإسعاف لتسهيل عمل المسعفين وإنقاذ الحالات.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر أن قيمة مخالفة ملاحقة سيارة الإسعاف تصل إلى 900 ريال، كما أكدت على أهمية منح أولية المرور لسيارات الإسعاف.