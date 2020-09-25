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شرطة الرياض تقبض على 15 إثيوبيًا مخالفًا بحي المهدية

شرطة الرياض تقبض على 15 إثيوبيًا مخالفًا بحي المهدية
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تواصل – واس:

ألقت شرطة الرياض القبض على 15 وافدًا مخالفًا لأنظمة الحدود بحي المهدية.

من جانبه، صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات المختصة بالمنطقة ضمن جهودها في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود تمكنت – بفضل الله – من تعقب المناطق التي يتواجد فيها عدد من المخالفين في حي المهدية غرب مدينة الرياض، ونتج عن ذلك القبض على (15) مخالفاً من الجنسية الإثيوبية.

وأكد مساعد المتحدث الإعلامي أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.

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