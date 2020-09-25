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تدشين الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام

تدشين الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام
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تواصل – فريق التحرير:

دشنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام، وتتميز الكاميرات الحرارية الجديدة بالعديد من المزايا التقنية المتطورة، حيث أنها مزودة بأنظمة رصد متطورة تُصدرُ تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة.

من جهته، أكد معالي الرئيس العام خلال التدشين أن ما يشهده المسجد الحرام من تطور ورقي في منظومة خدماته هو استمرار للصور المتتالية من أوجه العطاء التي انتهجها قادة هذه البلاد المباركة.

ويأتي هذا التدشين ضمن خطط محكمة وضعتها الرئاسة العامة منذ إغلاق المسجد الحرام، تختص بكيفية التعامل مع المعتمرين بعد سماح الجهات المختصة لهم بذلك، لضمان سلامتهم، والمحافظة على الحرمين الشريفين خاليا من فايروس كورونا المستجد.

وتعمل الكاميرات الحرارية من خلال أنظمة رصد متطورة وذات دقة عالية على إصدار تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة حرارة أي من زوار وقاصدي المسجد الحرام، مما يتيح التعامل بشكل سريع مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفايروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة تجاهها.

 

 

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