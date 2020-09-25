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«السديس» يوجه بعودة الزيارة للمرافق الخارجية التابعة لرئاسة الحرمين

«السديس» يوجه بعودة الزيارة للمرافق الخارجية التابعة لرئاسة الحرمين
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تواصل – فريق التحرير

وجه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية ابتداءً من ١/ ٣/ ١٤٤٢هـ، وهي: (مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، الكائنين بحي أم الجود، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ببطحاء قريش).

وأكد معاليه ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية حرصاً على سلامة وصحة الزائرين، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية الموجبة لذلك.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت في وقتًا سابق إغلاق برامج الزيارة لمرافقها الخارجية ضمن حزمة التدابير الوقائية التي اتخذتها لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد.

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