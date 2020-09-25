النفط يُسجّل انخفاضاً وسط مخاوف من موجة ثانية لـ”كورونا”

تواصل – وكالات

سجّل النفط انخفاض أسبوعي وصل لأكثر من 2%، وسط مخاوف من هجمة جديدة لفيروس كورونا المستجد على العالم بسبب تزايد أعداد الإصابات عالميًا، في حين تتجه إمدادات النفط للزيادة في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لوكالة رويترز، فقد جرت تسوية برنت عند 41.92 دولار للبرميل، بزيادة سنتين، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 40.25 دولار للبرميلن وعلى أساس أسبوعي، خسر برنت 2.9 بالمئة وفقد غرب تكساس الوسيط 2.1 بالمئة.

ركود أسواق النفط الأمريكية

وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يزيد معدل الإصابات في الغرب الأوسط، فيما تدرس مدينة نيويوروك، والتي كانت الأكثر تضررا في فصل الربيع، تجديد إجراءات الإغلاق. وشهدت البلاد وفاة أكثر من 200 ألف شخص جراء الفيروس.

فيما لا يزال وما زال الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في حالة ركود إذ تقيد الجائحة السفر وتقوض تعافي الاقتصاد. وانخفض متوسط الطلب على البنزين في أربعة أسابيع تسعة بالمئة عن مستواه قبل عام.